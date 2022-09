Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de un an dupa ce EIA a dezvaluit informatii despre comertul ilegal al Europei cu hidrofluorocarburi daunatoare climei, organizatia nonguvernamentala solicita Parchetului European o investigatie asupra pietei negre in crestere a gazelor cu efect de sera si indica Romania drept „un punct de…

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua

- Reducerea livrarilor de gaz rusesc catre Europa prin conducta Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta „un atac” care urmareste „semanarea haosului pe piata europeana a energiei”, a spus ministrul german al Economiei, Robert Habeck, citat de digi24.r o .

- ”Reprezentantii Occidentului folosesc fiecare platforma, inclusiv ONU, pentru a acuza Rusia ca a redus cantitatea de cereale disponibila pe piata prin actiunile sale”, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a subliniat ca Occidentul sustine ca pretul graului…

- Președintele AUR, George Simion nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova, el avand interdicție de intrare in țara vecina pana in 2023. El va aștepta primul avion spre București intr-o sala de așteptare a Aeroportului din Chișinau și acuza actuala con

- Actorul american Arnold Schwarzenegger a ținut un discurs dur la adresa Europei, in cadrul unui summit de mediu pe care l-a inființat in urma cu cațiva ani. Starul de origine austriaca a declarat ca, din cauza dependenței fața de gazul rusesc, Europa practic platește razboiul pe care Rusia l-a declanșat…

- Gabriela Firea iese la atac și il acuza pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, ca „sfideaza iar legea”. Reacția acesteia vine in contextul in care primarul Nicușor Dan va permite unor medici straini sa „evalueze” activitatea a doua spitale bucureștene - Spitalul Colentina și Spitalul Sfanta Maria, chiar…

- Primarul general, Ion Ceban, acuza deputații și miniștri PAS de „lobby pentru petroliști și Energocom”. Totodata, el susține ca „va sesiza Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generala și CNA pentru a verifica interesele personale a unor grupuri, privind livrarea energiei electrice catre Republica Moldova”,…