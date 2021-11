„Curba” de la guvernare Viața e complicata. Cand crezi ca e simplu, de fiecare data, cineva se gasește s-o complice rau. Bunaoara, politicienii de carton pe care ii tot avem, de ceva timp, prin fruntea țarii. Cu gandul departe de nevoile plebei, barbații agațați cu disperare de fraiele Romaniei, acompaniați de cate o muierușca imbracata ciudat (care, pesemne, n-a […] Articolul „Curba” de la guvernare apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

