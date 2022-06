Stiri pe aceeasi tema

- Pietele agro-alimentare de pe raza orasului vor fi igienizate pe parcursul lunii iulie. Potrivit unui calendar anuntat ieri de Primaria Iasi, actiunile de dezinsectie, deratizare si dezinfectie vor demara in Piata CUG si Hala Centrala in zilele de 3 si 4 iulie. Ulterior, va urma Piata Nicolina (10…

- De la mic la mare, Palas va așteapta in acest weekend cu evenimente pline de efervescența, ritm și muzica buna. In cadrul Concursului Internațional „Summer Dance Rhythm” și Spectacolului de Balet, dansatori din mai multe categorii vor arata cele mai spectaculoase mișcari ale lor. Tot in acest weekend,…

- La data de 19 mai ac, polițiștii ieșeni au fost sesizați despre faptul ca o femeie ar fi fost violata de un barbat necunoscut, in timp ce se afla intr-un pasaj subteran mun. Iași. Ulterior, acesta i-ar fi smuls femeii lanțișorul de la gat. In urma cercetarilor efectuate, la nici 24 de ore de la sesizare,banuitul…

- Programul de circulație a mijloacelor de transport va fi prelungit in noaptea de Inviere, pe unele trasee, ultimele plecari de la capetele de linie fiind la ora 2.00. Astfel, pe traseele deservite de tramvaie vor circula: – 2 unitati pe traseul 6: Dacia – Gara – Str. Bacinschi – Centru – Targu Cucu;…

- Primaria Municipiului Iași pregatește achiziționarea și montarea a inca 14 parcometre pentru parcarile publice. In acest scop, in perioada imediat urmatoare municipalitatea va organiza o licitație, cu o prevedere bugetara de 500.000 de lei, pentru furnizarea, montarea și punerea in funcțiune a 14 parcometre.…

- Trei mașini au fost implicate intr-un eveniment rutier produs, miercuri seara, pe strada Alexandru Marghiloman din municipiul Buzau. Conform datelor din teren, este vorba despre trei autoturisme avariate intr-un impact produs pe tronsonul cuprins intre Bazar și intersecția cu strada Bucegi. Cele trei…