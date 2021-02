Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Christian Gross a fost demis, duminica, de la conducerea tehnica a echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, care a fost invinsa, cu o zi inainte, in deplasare, cu 5-1, de VFB Stuttgart, in etapa a XXIII-a a campionatului german, informeaza presa germana, potrivit news.ro. El este al patrulea…

- Raymond Domenech a fost demis de pe banca tehnica a echipei franceze FC Nantes, au anuntat miercuri oficiali ai gruparii din Ligue 1, scrie presa din Hexagon. Presedintele clubului, Waldemar Kita, a confirmat demiterea tehnicianului in varsta de 69 de ani, fost selectioner al nationalei…

- Fostul Președinte al Pro Romania Gorj, Alin Vacaru, a devenit secretar general al organizației centrale. Consilierul județean Mihai Prunariu a fost numit președinte interimar la Pro Romania Gorj. Prunariu mai este președinte la CS Pandurii Targu-Jiu și al Asociației Județene de Fotbal. Noul președinte…

- Conducerea clubului de fotbal Gaz Metan Medias a anuntat, marti, numirea lui Mihai Teja in functia de antrenor principal al formatiei ardelene. Tehnicianul a semnat un contract valabil pentru un an si jumatate. "Mihai Teja s-a intors la Medias. In urma cu putine momente acesta…

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova si antrenorul principal Corneliu Papura au decis de comun acord incetarea raporturilor contractuale, a anuntat, sambata, gruparea din Banie pe pagina sa de Facebook.Despartirea dintre cele doua parti survine dupa o serie de sapte jocuri consecutive fara victorie…

- Sport Club Municipal Gloria Buzau anunța retragerea echipei de fotbal masculin din campionatul național al Ligii a 2-a Casa Pariurilor, incepand cu data de 19 ianuarie 2021, dupa infomarea, in prealabil, a Federației Romane de Fotbal. Conform unui comunicat semnat de Ion Cazan, directorul SCM Gloria…

- Antrenorul elvetian Christian Gross a fost confirmat duminica pe postul de antrenor al echipei germane Schalke 04, pe care o va pregati pana la finele actualului sezon, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie EFE. Gross (66 ani) il va inlocui astfel pe Manuel Baum, demis la jumatatea…

- Clubul german de fotbal Schalke 04 l-a demis pe antrenorul Manuel Baum, la mai putin de trei luni de la instalare, si l-a readus pe ''veteranul'' olandez Huub Stevens ca solutie interimara, a anuntat, vineri, ultima clasata din Bundesliga, citata de DPA. Stevens (67 ani)…