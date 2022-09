Curățenie generală la Bradu! Curațenie generala la Bradu! ”Let’s Do It, Romania!” a organizat și anul acesta, pe 17 septembrie, Ziua de Curațenie Naționala, impreuna cu alte 190 de țari, unite intr-o misiune comuna: o lume cu mai puține deșeuri. In comuna Bradu, la acțiunea de ecologizare au participat elevi și cadre didactice de la Școala Bradu, angajați ai […] Articolul Curațenie generala la Bradu! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

