CURATENIE DE VARA PRIN EUROPA

Observ discret pe ascuns de teama sa nu deranjam analistii politici de la noi, ca pana sa moara Putin de cancer sau cataracta, liderii occidentali racesc unul cate unul si pleaca spre pensionare. Boris Johnson istorie, Draghi tehnocratul arogant in drum spre casa de pensii si Micron prizonier fara majoritate in Parlament. Micron a avut sansa sa redevina Macron, dar cred ca acel tren a plecat din gara. Va fi doar un mic sinecurist fara forta la nivel european pentru restul mandatului, care se va ratoi prin Europa de Est pentru a parea important.Astept cu nerabdare decontul in Germania, dar cred…