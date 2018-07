Curățenia stradală, în suspensie Licitația pentru curațenia stradala a eșuat oficial, fapt confirmat ieri de primarul Timișoarei. „Era un singur ofertant, dar nu ne-am inchipuit ca a ... The post Curațenia stradala, in suspensie appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

