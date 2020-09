Stiri pe aceeasi tema

- Opera Brasov deschide toamna lirica brasoveana, miercuri (2 septembrie 2020), atunci cand este programat recitalul vocal-instrumental „Armonii de toamna”. Astfel, de la ora 18.00, in Gradina de vara a Operei, cei prezenți le vor putea asculta pe solistele Operei Brasov: Madalina Bourceanu –…

- Sesiunea de toamna a Parlamentului incepe de astazi, 1 septembrie. Deputatii incep lucru in comisiile de specialitate, iar data primei sedinte in plen urmeaza a fi stabilita de Biroul permanent. Contactati de IPN, reprezentantii fractiunilor au spus ca prioritatile au ramas in mare parte aceleasi din…

- Prima luna de toamna aduce vreme calda si precipitatii consistente in jumatatea de vest a tarii. Conform prognozei meteorologilor, valabila in perioada 31 august-28 septembrie, valorile de temperatura vor fi mult mai ridicate decat cele specifice sezonului rece.

- * Prima frica mondiala * Popoare intregi tremura si sunt aruncate in locuintele lor, uneori cu lovituri de bastoane, ca niste animale in vizuina lor * O fuga colectiva, agravata de canalele de stiri si retelele de socializare care, repetand zi de zi, numarul celor vindecati, a muribunzilor si a mortilor,…

- Joi, 13 august, de la ora 21:00, in gradina Rezidenței BRD Scena9 (Str. I.L. Caragiale 32), va fi proiectat filmul egiptean Mumia, regizat de Shadi Abdel Salam, in cadrul seriei de proiecții de film in aer liber CINEVARA. Accesul se va face pe baza de bilet, achiziționat prin Eventbook, locurile disponibile…

- Antreprenorul Octavian Badescu, inițiatorul mișcarii #hailatreaba, trage un semnal de alarma asupra intenției extrem de mici a romanilor de a merge la vot, la alegerile locale din toamna. El spune ca, potrivit ultimelor sondaje de opinie, frica de coronavirus și neȋncrederea ȋn partidele politice actuale…

- Orașul Baia Mare s-a bucurat de-a lungul timpului, de o faima turistica și culturala, greu de imaginat in zilele noastre. In a doua jumatate a secolului al XIX-lea, orasul a capatat noi elemente de identitate culturala trecand prin importante transformari in aspectul si organizarea sa. Se formase deja,…

- Statuia cunoscutului jurnalist italian Indro Montanelli a fost vandalizata sambata noaptea de necunoscuti intr-o gradina publica din Milano, transmite AFP citand agentia de stiri italiana ANSA preluata de agerpres. Statuia dedicata lui Indro Montanelli, plasata in gradina publica cu acelasi nume…