Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Pirlo (41 de ani), noul antrenor al lui Juventus, a transmis conducerii clubului ca nu va mai conta pe Sami Khedira (33 de ani) in acest sezon. Aceștia s-au conformat și cauta o soluție sa ii rezilieze contractul pana luni, cand se va incheia oficial perioada de mercato. Contractul internționalului…

- Daca in primavara, campania „Luna curațeniei” nu a mai avut loc din cauza starii de urgența, ediția de toamna se desfașoara in condiții normale. Astfel, pana in 30 octombrie 2020 va fi salubrizat domeniul public si privat, in toate cartierele municipiului. De asemenea, tot in aceasta perioada…

- Crizantemele au fost cultivate in China inca din secolul al XV lea i.Hr. Floarea a fost adusa in Europa in secolul al XVII lea. Linnaeus a numit o conform prefixului grecesc chrys , care inseamna auriu culoarea initiala a florilor , si anthemon, insemnand floare.Crizantemele, numite si tufanele, dumitrite,…

- ARAD. Ca și la precedentele jocurri din play-off, suporterii „Batranei Doamne” sunt asteptati in Piata Avram Iancu pentru a viziobna pe ecran mare confruntarea dintre UTA si Rapid, la capatul careia, ros-albii si-ar putea asigura matematic accederea in Liga 1.

- Aproape jumatate dintre copii nu au acces la o tableta sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reala la lecțiile online, iar peste 50% spun ca unul dintre riscurile majore ale acestei perioade a fost dependenta de...

- Alin Minteuan, 43 ani, vorbește despre cariera de jucator pe axa CFR Cluj – Rapid – Bistrița – Israel, dezvaluie secretele antrenorilor carora le-a fost secund in Gruia și reia la fel de ascuțit tema conflictului cu Dan Petrescu, despre care spune ca „n-am ce sa-i reproșez profesional, dar a fi om inainte…

- Mihai Popa (19 ani), portarul lui Rapid eliminat in remiza de la Petrolul (0-0), a comentat decizia arbitrului și jocul prestat de echipa sa. Eliminat in minutul 68 dupa ce a parat doua penalty-uri ale ploieștenilor, Mihai Popa a parasit terenul extrem de nervos. Dupa fluierul de final, portarul s-a…

- Cum sa faci cel mai bun vin de casa? Mai jos poți vedea cateva trucuri care te ajuta sa nu mai schimbi niciodata rețeta in fiecare toamna. De ce ai nevoie și care e modul de preparare? Secretul celui mai bun vin de casa Mulți romani inca iși mai pregatesc bauturile in casa toamna de toamna. Desigur…