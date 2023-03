Curățenia de primăvară este mai ușoară dacă folosești produse profesionale! Curațenia de primavara este un moment special in fiecare casa. Nu e de mirare – la urma urmei, atunci cand zilele devin mai lungi și razele soarelui ajung inauntru, este mai ușor sa gasești motivația și energia pentru a acționa. Este timpul sa cureți fiecare colț și sa reimprospatezi puțin interiorul locuinței. Dar cum poți ușura aceasta activitate care poate parea epuizanta și este uneori privita cu groaza? Curațenie de primavara – plan de acțiune și produse profesionale Curațenia de primavara nu este doar o tradiție, ci este o necesitate. Iarna nu este blanda mai ales cu elementele exterioare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de iarna s-au terminat, a venit primavara, echinoctiul de primavara este aproape. Iar pentru mamele care urmeaza sa nasca in luna martie este un prilej in plus de bucurie. Vrei sa știi cum sunt copiii nascuți in luna martie, citește in continuare. Ai motive sa fii mandra!Sunt foarte ambițioșiCopiii…

- In Romania, astazi, este marcata sarbatoarea Martisorului, cel mai cunoscut simbol al primaverii. Marțișorul este o tradiție populara straveche din regiunea Balcanilor. Pe langa Romania, marțișorul este foarte popular și in alte țari din regiune, precum Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Macedonia…

- Handbalistii de la CS Medgidia trag tare la antrenamente, in aceasta perioada, in vederea „asaltului” pe care il vor da in primavara, pentru indeplinirea obiectivului: promovarea in Liga Nationala. Pregatirea fizica este la cote maxime, iar „panterele” spera ca si rezultatele sa fie pe masura eforturilor.…

- Dinamo a aunțat ca va disputa un meci amical cu CSO Plopeni, echipa din Liga 3. Partida se disputa miercuri, de la ora 11:00, la Buftea. „Cainii” au facut publica și lista tuturor meciurilor de pregatire din aceasta iarna. La Buftea s-a jucat și primul meci de pregatire al dinamoviștilor din aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța vreme de iarna și de primavara in Romania. In unele zone ale țarii vor existe ninsori și viscol, iar in alte zone va fi cald. Iata ce anunț a facut Elena Mateescu, director ANM!

- Este important ca la intrarea in fiecare cladire sa ai posibilitatea de a-ți curața picioarele, astfel incat spațiul interior sa poata fi mai curat, iar intreținerea curațeniei sa se realizeze cu mai multa ușurința. In acest sens, utilizarea unor covorașe profesionale pentru exterior, dar și a celor…

- Solstitiul de iarna din emisfera nordica, la 21 decembrie, marcheaza inceputul iernii astronomice, iar in aceasta zi, cea mai „scurta" din an, sunt cele mai putine ore de lumina, respectiv cele mai multe ore de intuneric. Pentru Bucuresti, vor fi 8 ore si 50 de minute de lumina naturala, iar durata…