Curățarea vaselor sangvine: o rețetă cu semințe de in Mamei mele, dupa virsta de 50 de ani, a inceput uneori sa-i amurțeasca degetele de la picioare și de la miini. O prietena, asistenta medicala i-a spus ca acest lucru are legatura cu vasele sangvine. Și a invațat-o cum sa aiba grija de ele. Cursul tratamentului este urmatorul: Seara trebuie sa luați 1/3 cana de semințe de in, peste care sa turnați 1 litru de apa, se aduceți la fierbere și se Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

