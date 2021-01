Stiri pe aceeasi tema

- Fady Chreih, directorul general al Retelei Regina Maria, este de parere ca sistemul medical privat a fost principalul motor de dezvoltare al infrastructurii medicale din Romania postcomunista si a evoluat considerabil in ultimii ani, insa recunoaste ca este departe de a fi perfect.

- Noi beneficii au fost lansate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) pentru persoanele dornice sa se asigure facultativ la pensie, dar și pentru cei care nu au contribuit deloc pana acum la sistemul de pensii.Noua implementare adoptata de instituție vine in ajutorul tuturor celor care…

- ”Uitați-va ce inseamna raportari in niște țari care au trecut in valul 2, in vreme ce noi mergem pe un val 1 prelungit și cred ca o sa-l lipim și cu influențe din valul 2 din celelalte țari”, a declarat Nelu Tataru. Romania oscileaza la 4.000 de cazuri pe zi si asta la o populatie de aproape…

- Politia de Frontiera Romana foloseste sistemul RPAS Remotely Piloted Aircraft System , un sistem de pilotare de la distanta a aparatelor de zbor de mici dimensiuni, pentru supravegherea multifunctionala zonei de coasta de la Marea Neagra.Acest proiect, demarat in luna august 2020, este furnizat si finantat…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, la un post central de știri, ca in ritmul in care crește in prezent numarul pacienților cu coronavirus, sistemul medical poate intra in colaps. Acesta a spus ca, daca ritmul de infectari o sa continue, ne despart cel mult…

- ​Sistemul IT de interoperabilitate al UE care permite schimbul transfrontalier de date între aplicațiile naționale de depistare a contacților și de avertizare cu privire la raspândirea COVID-19 a intrat marți în funcțiune, dupa ce primele trei aplicații naționale s-au legat la acest…

- Sistemul judiciar din Coreea de Nord practica pe scara larga tortura, umilirea si obtinerea de marturisiri prin constrangere, potrivit unui raport transmis luni de organizația Human Rights Watch, scrie Agerpres.

- Ministerul Finantelor Publice propune suspendarea sanctiunilor pentru firmele care nu au au conectat casele de marcat la sistemul informatic al ANAF, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat vineri. „La aceasta data, se inregistreaza un decalaj de circa 3 luni fata de calendarul care vizeaza…