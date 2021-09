Stiri pe aceeasi tema

- Jean Paler se confrunta cu probleme serioase de sanatate și din cauza acestora depinde permanent de doua obiecte importante, fara de care nu poate pleca niciodata de acasa. In acest sens, actorul a marturisit care sunt acestea și ce reprezinta, de fapt, pentru afecțiunile pe care le are.

- Se apropie o aniversare, o sarbatoare sau o reuniune de familie si nu stii ce cadou sa alegi? Probabil ca ai o multime de idei si variante, dar cum alegi darul potrivit pentru cei dragi? Inainte de a porni la cumparaturi, gandeste-te bine la ocazia speciala care urmeaza sa vina, la nevoile celor apropiati,…

- Anterior contextului pandemiei, munca de acasa era mai degraba o opțiune de nișa, specifica unui numar limitat de salariați din unele domenii de activitate. In prezent, insa, observam ca trendul work from home caștiga tot mai mult teren, angajatorii preferand aceasta varianta, atat in scopul protejarii…

- Va place sa va preparați cafeaua in liniștea caminului dumneavoastra? Atunci sunteți unde trebuie! Acest ghid se vrea a fi o scurta enciclopedie care insumeaza sfaturi simple, dar deosebit de utile despre cum sa va preparați o cafea acasa.

- Potrivit IPJ Constanta, turistii aflati pe litoral trebuie sa fie atent la noua metoda de furat obiecte personale, denumita - „ziarul”! Pe langa vechile metode „accidentul” si „pomana”, au aparut alte metode de inselaciune, transmite Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Constanta. O metoda de furt,…

- Atac virulent al președintelui PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, la adresa guvernanților, dupa ce Avocatul Poporului și președintele TVR au fost revocați din funcții. „Petrecerea s-a terminat! Plecați acasa! Cu tot cu experții voștri in vrajitorie! CCR – in unanimitate, a dat dreptate astazi PSD pe sesizarea…

- In aceasta dimineața polițiștii si procurorii au descins acasa la un director de banca suspectat de delapidarea a zeci de mii de euro. Potrivit unor surse judiciare, vizat ar fi directorul agentiei Raiffeisen Bank de pe Bulevardul Magheru din Capitala. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei,…

- Andra Marinescu e noul arhitect de la „Visuri la cheie”, sezonul 8 . Ea e pregatita sa construiasca visuri noi și va face echipa cu Alex Gavrilescu, Alina Vilcu, Cristina Joia și Laura Boghiu, in emisiunea de la Pro TV prezentata de Dragoș Bucur. Noua arhitecta are o experiența de 15 ani in domeniu,…