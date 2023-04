Stiri pe aceeasi tema

- NEPASATOARE… Doi tineri parinți impreuna cu copilul lor s-au nascut ieri pentru a doua oara dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de tren, la trecerea de cale ferata de la Roșiești. In timp ce se deplasau dinspre Drumul European 581 spre sat, autoturismul in care se aflau cei trei s-a defectat…

- LA SCOR… Rugby Club Barlad a obținut a doua victorie in Liga Naționala de rugby, invingand la Suceava, scor 66-18. Barladenii au facut o repriza secunda foarte buna, in care au marcat 47 de puncte! In total, Barladul a avut 10 eseuri și 8 transformari. Barladul s-a instalat in fotoliul de lider al Grupei…

- DE PLANS… Povestea nesfarșita a gropilor de pe strazile municipiului Barlad merge mai departe! Daca prin centrul orașului, gropile s-au adancit ca urmare a „elanului gospodaresc” facut fara chibzuința de Primaria Barlad, gropile de pe strazile marginașe sunt de-a dreptul…istorice. Oamenii locului surprind…

- DE NECREZUT!… Un grup de 11 romani, intre care se afla și un barladean, pe numele sau Constantin Rotaru, au fost arestați de poliția din Los Angeles – SUA, dupa ce au fost prinși cu fraude bancare. Practic, indivizii clonau carduri de beneficii și sustrageau veniturile celor mai amarati dintre americanii…

- UPDATE: Echipajele medicale care au ajuns la fața locului l-au gasit pe batranul de 82 de ani in viața, deși intr-o situație extrem de grava. Practic, spun cadrele medicale, prin plaga mare de la nivelul abdomenului intestinele erau ieșite in afara, imaginea fiind una ingrozitoare. Satenii spun ca doar…

- PACALITA… Una dintre frecventele metode de inșelaciune carora romanii continua sa le cada victime escrocilor este metoda “șmen”. Practic, escrocii roaga persoanele sa le schimbe bani, dar le ofera in schimb o suma mult mai mica, mizand pe faptul ca victimele nu numara imediat banii, mai ales atunci…

- FINANȚARE… Vasluienii care vor sa organizeze evenimente sau sa implementeze diverse proiecte locale pot accesa fonduri nerambursabile din bugetul local. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna propuneri de proiecte și sa respecte criteriile Ghidului solicitantului. Atenție, insa, aceștia trebuie sa fie…