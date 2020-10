Curat ghinion! A venit în România și s-a infectat cu gripă și COVID Primul caz de infectare cu coronavirus și gripa in Romania, detectate simultan la aceeasi persoana. Medicii spun ca este foarte dificil in aceasta perioada de pandemie faptul ca nu putem deosebi simptomele de gripa de cele care ar putea indica infectarea cu Covid. Politicianul RAFILA a inceput deja atacurile la ministrul TATARU Cea care a anuntat ca in Romania a aparut deja primul caz de covid si gripa detectate la aceeasi persoana este Milena Man, medic primar pneumolog la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca. Un medic EMINENT a fost doborat de COVID! Pacientul este un cetațean… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

