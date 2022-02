Curat democrație: I-au arestat Politia canadiana a operat joi seara primele arestari printre lideri ai miscarii impotriva masurilor sanitare care blocheaza strazile din Ottawa de aproape trei saptamani, un protest care nu mai este „pasnic”, potrivit premierului Justin Trudeau, a transmis AFP, preluata de Agerpres. „Daca vreti sa plecati de bunavoie, acum este momentul sa o faceti”, le-a transmis manifestantilor la orele dupa-amiezii seful interimar al politiei din Ottawa, Steve Bell, avertizand ca acest weekend va fi „mult diferit de ultimele trei”. In cursul serii, politia a facut primele arestari: Tamara Lich, una dintre… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

