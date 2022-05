Curajul romanilor e la cote maxime: doar 15% dintre angajati nu si-ar schimba jobul in acest moment.

Stiri pe aceeasi tema

- Curajul romanilor e la cote maxime: doar 15% dintre angajați nu și-ar schimba jobul in acest moment; 55% dintre cei hotarați sa-și dea demisia ar reconsidera decizia daca ar primi o marire de salariu.

- Aproape jumatate dintre angajati sunt dispusi sa renunte la locul de munca actual, pe fondul unei inflatii in crestere, o piata a fortei de munca in scadere si o crestere a locurilor de munca care ofera flexibilitate, arata un studiu realizat de EY privind reintoarcerea la munca.

- Unele persoane vor sa faca lucruri noi și lupta pentru ceea ce au visat o viața, iar altele se mulțumesc cu ce au și traiesc prezentul. Luna mai vine cu vești neașteptate pentru unii nativi. Doua zodii iși vor schimba locul de munca. Ele iși gasesc jobul pe care și l-au dorit inca din periada copilariei…

- Se schimba vremea Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis o informare meteo care intra in vigoare in aceasta seara, 12 aprilie, la ora 21:00, si este valabila pana n 14 aprilie, la ora 09:00. Conform avertizarii ANM, urmeaza temperaturi minime preponderent negative si bruma. "Temperaturile…

- Noul vot din Camera Deputaților pe un proiect legislativ ar putea scapa șoferii de un drum in plus, pentru achitarea amenzilor contravenționale. Senatorii au votat și ei proiectul in prima faza. Acum, dupa votul dat de deputați, urmeaza ca legea sa fie promulgata de președintele Klaus Iohannis ulterior,…