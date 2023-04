Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa si Principele Consort o vor intampina pe Maia Sandu la intrarea in Palatul Elisabeta, apoi o vor invita in Sala Regilor.Maia Sandu va planta in gradina Palatului Elisabeta un stejar. Apoi, inaltul oaspete va fi invitat la dejun. La finalul vizitei, Presedintele Republicii Moldova va semna…

- Buzoienii au depașit cu brio cele 19 runde ale sezonului regular 2022-2023 și s-au calificat in turneul play-off, unde se vor lupta pentru promovarea in Superliga. Fara infrangere in ultimele trei etape, toate in acest an, victorie cu Slobozia și remize cu Brașov și Baia Mare, Gloria a demonstrat ca…

- Luiza Palanciuc a reacționat miercuri, 1 martie, intr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce fiul lui Mihai Șora, Tom Șora, a susținut in urma cu o zi ca a aflat despre moartea tatalui sau „intamplator” și ca a fost „impiedicat” sa ia legatura cu acesta, transmite News.ro. Intr-un mesaj in care reacționeaza…

- București, 27 februarie – Dansatorul irlandez Michael Flatley a spus odata: „Toata lumea va spune: ‘Nu, nu se poate’. De fiecare data cand aud asta, știu ca sunt aproape de succes”. Aceasta filozofie a fost un factor vital in calatoria lui Michael Flatley catre Lord of the Dance, calatorie pe care a…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, anunta ca a semnat in Cartea de condoleante deschisa Ambasada Turciei la Bucuresti, dupa cutremurele devastatoare din 6 februarie 2023. Intr-o postare pe Facebook, liderul PSD a precizat ca a semnat in Cartea de condoleante deschisa la Ambasada…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan, afirma ca prefectul municipiului Bucuresti intentioneaza sa atace luni in instanta PUZ Zone protejate, ceea ar permite suspendarea documentului, cu consecinta intrarii in legalitate a unor constructii ridicate ilegal in zone protejate si a ridicarii altor constructii…

- Organizațiile pentru protecția animalelor regreta profund tragedia petrecuta ieri in mun. București, in urma careia o femeie și-a pierdut viața din cauza unei probleme intreținuta cu buna știința de autoritați de cel puțin 30 ani, in ciuda recomandarilor la nivel mondial și ale organizațiilor locale…

- CSM București s-a distrat in fața lui Odense, campioana Danemarcei, scor 40-31, in grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin. Antrenorul Adrian Vasile (40 de ani) a fost incantat de prestația elevelor lui, iar Bogdan Voina (43 de ani) a gasit secretul din spatele succesului. Fostul handbalist…