Curajul Emiliei Şercan sau despre David şi Goliat Niciun „interes superior de stat" nu poate prevala fata de adevarul si dreptatea individului onest si liber, intr‑o tara libera. Faptele din dosarul confruntarii dintre Emilia Sercan si o parte a autoritatilor centrale ale statului roman (primul ministru, ministrul de interne si seful politiei romane) in jurul plagiatului comis de Nicolae-Ionel Ciuca si demascat de ziarista sunt prea bine cunoscute pentru a le mai prezenta, fie si rezumativ. Ma multumesc sa imi declar deschis si explicit admiratia si pretuirea pentru doamna Sercan si dispretul pentru cei trei „barbati de stat". Povestea biblica… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

