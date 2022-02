Curaj sau nebunie? Un general rus îi cere lui Putin să demisioneze! Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia si „sa renunte la politica criminala de provocare a unui razboi” in Ucraina. Generalul a facut un apel adresat public sefului statului si poporului rus, in care se opune transformarii conflictului legat de Ucraina in confruntari militare pe scara larga intre Moscova si tara vecina, relateaza Deutsche Welle in limba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

