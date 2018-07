Stiri pe aceeasi tema

- Problemele Andreei Popescu dupa ce a nascut. Proaspata mamica a postat pe contul de socializare o imagine, pe care a scris mesaje amuzante, ce fac referire la nopțile nedormite. “Eu noaptea trecuta, el (doarme). Nicio noapte cu somn. Obosita mereu. Nu deschide ochii, nuuu. Sa fac si eu un dus. Ca de…

- Andreea Popescu a fost externata din spital. Fosta dansatoare a Deliei și-a dus baiețelul acasa și a marturisit ca este extrem de emoționata. Vedeta regreta cu nu a putut naște natural. “Foarte emotionata. A fost usor, l-am tinut cu mine in camera. Din pacate nu am reusit sa nasc natural… Nu credeam…

- Andreea Popescu a nascut la inceputul acestei saptamani un baietel perfect sanatos si plin de viata. Fosta dansatoare a Deliei si sotul sau si-au dorit enorm sa devina parinti, iar minunea s-a intamplat in viata lor.

- Andreea Popescu a nascut un baiețel perfect sanatos, pe care il cheama Ioachim. Fosta dansatoare a Deliei s-a fotografiat in timp ce il tinea la piept. Aceasta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. “Astazi 20 iunie la 6:17 min a venit pe lumea minunea noastra Ioachim. 4200 gr si 54 cm❤️??”,…

- Bucurie fara margini pentru Andreea Popescu! Fosta dansatoare a Deliei a nascut in zorii acestei dimineți și, dupa ce și-a revenit dupa emoțiile traite la prima intalnire cu bebelușul sau, vedeta l-a prezentat lumii intregi. Poza emoționanta in care micuțul e alaptat la san a fost insoțita de un mesaj…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei este in culmea fericirea! Mai are putin timp si. va incepe o noua viata. Va deveni pentru prima oara mamica, insa, pana atunci, profita din plin de petreceri!

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, mai are foarte puțin și devine mamica. Ea va naște pe cale naturala. Andreea Popescu este cunoscuta in peisajul monden din Romania drept fosta dansatoare a Deliei. Retrasa din lumina reflectoarelo r, Andreea Popescu s-a casatorit, in anul 2016, cu Rareș Cojoc…

- Andreea Popescu, la fel ca si Laura Cosoi, se pregateste sa aduca pe lume primul copil al sau. Fosta dansatoare a Deliei este insarcinata in noua luni si se asteapta ca venirea pe lume e micutului din burtica sa aiba loc oricand.