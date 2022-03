Stiri pe aceeasi tema

- Rusii care spun ca le este rusine de "operatiunea militara speciala" declansata de Kremlin in Ucraina nu sunt rusi adevarati, a declarat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, citat de Reuters. "Unui rus adevarat nu ii este niciodata rusine sa fie rus", a spus Peskov in cadrul…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Mișcarea sociala a liderului opoziției ruse intemnițat Alexei Navalnii a facut luni un apel public de nesupunere civila, indemnandu-i pe oameni sa protesteze impotriva invaziei Rusiei in Ucraina. Ulterior, cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin a scris miercuri dimineața pe twitter ca „Putin…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit mai multe detalii vineri despre o propunere prezentata mai devreme in cursul zilei de trimitere a reprezentanților in capitala belarusa Minsk pentru a discuta cu Ucraina, susținand ca partea ucraineana a contestat cu o propunere de a se…