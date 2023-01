Stiri pe aceeasi tema

Gelatina contine aproximativ jumatate din cei 18 aminoacizi esentiali pentru sanatatea pielii, unghiilor si parului, precum si pentru fortificarea sistemului imunitar si mentinerea greutatii corporale.

- S-a constatat de multa vreme ca in familiile in care exista animale de companie, mai ales pisici, atmosfera este mai senila și bolile sunt mai rare. Atunci cand apar, afecțiunile se vindeca mai repede pentru ca, pare-se, pisica este capabila sa daruiasca stapanilor sai ceea ce nu poate fi cumparat nici…

- Vechii invațați chinezi cunoșteau orarul organelor, știau ca organismul trimite energie catre anumite parți ale sale, la momente specifice. S-a demonstrat științific faptul ca cine nu respecta ceasul biologic și tulbura in mod repetat ritmul interior, se imbolnavește mai des și mai repede Uneori de…

- Țelina este o radacinoasa plina de minerale și de vitamina și, amestecata cu miere, devine un remediu excelent pentru recuperarea organismului slabit sau obosit. Conține vitaminele B1, B2, B6 și B9 care au un rol important in creșterea imunitații și rezistenței corpului la factorii nocivi din mediu…

Consumat in stare cruda, la gratar sau la cuptor, dovleacul are beneficii incredibile pentru sanatate. V-ați intrebat vreodata insa ce virtuți incredibile au semințele de dovleac?

- Ne modificam meniul zilnic și ne petrecem serile in sala de sport, renunțand la deserturile preferate și nu mai suportam sa vedem legumele și cerealele. Și toate acestea, in zadar, caci kilogramele in plus nu dispar așa cum ne-am dori noi. Acest lucru vorbește despre faptul ca nu facem ceva corect.…

Caderea parului este o problema care afecteaza tot mai multe femei, de toate varstele. Cauzele sunt multe: stresul, o alimentatie saraca in proteine, dereglare hormonala, folosirea frecventa a uscatorului de par sau strangerea zilnica a parului intr-o coada de cal.

- Oțetul de mere este un leac cunoscut din batrani pentru tratarea multor afecțiuni și pentru menținerea starii de sanatate. Cura cu oțet de mere aduce considerabile beneficii organismului nostru și ajuta și la pierderea kilogramelor in plus. Are Ph-ul mult mai ridicat decat alte tipuri de oțet și este…