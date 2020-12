Stiri pe aceeasi tema

- Scene teribile la Iași unde o tanara de 23 de ani a rapit-o, tuns-o și batut-o crunt pe amanta soțului sau, o minora de 17 ani. Femeia a fost reținuta pentru 24 de ore informeaza onservatornews.ro. Ajutata de un vecin, sotia inselata a rapit-o de pe strada pe rivala in dragoste, o minora de…

- S-au incins din nou spiritele in familia Stegaru! Veronica este in razboi cu vecina ei, deoarece isi apara teritoriul, dar si casnicia. Cele doua si-au scos armele si se pare ca niciuna nu vrea sa lase garda jos.

- Un ieșean in varsta de 52 de ani a intrat in vizorul polițiștilor dupa ce ieri-dimineața a dat cu mașina peste propria soție, in trafic. Individul din Oțeleni și-ar fi lovit cu mașina propria soție, in varsta de 39 de ani! Neculai Lacatușu ar fi recurs la acest gest in urma unei crize de gelozie, Articolul…

- O soție plange și suspinda dupa barbatul cu care are o casnicie de noua ani de zile și o relație de zece ani. Aceasta a marturisit la Acces Direct, ca cel pe care il credea cel mai bun soț o inșeala de mai mulți ani, iar mai mult de atat, acum vrea sa o dea afara din casa!

- Un adolescent din Iași a trecut prin momente teribile! Baiatul a fost batut și apoi rapit de 6 indivizi, care l-au obligat sa devina sclav la stana lor. Tanarul a reușit sa scape in urma unui moment de neatenție din partea din atacatorilor.

- Georgiana, soția lui Ali Sultanul, a revenit cu imagini bomba ce-l infațișeaza pe manelist și pe presupusa lui amanta. In acestea se poate observa cu ușurința cum tanara, pe numele ei Vera, nu știa despre faptul ca artistul are o partenera de viața și copii. Ba mai mult, domnișoara a marturisit ca este…

- Fostul primar al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat, astazi, in dosarul Amanta. Nichita a fost condamnat la o pedeapsa finala de 5 ani si 2 luni de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru ca si-ar fi spionat fosta amanta. Nichita a mai primit si interdictia de a ocupa functia…

- Tragedia s-a petrecut sambata la sectia de terapie intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Pacientul a cazut in gol sase etaje si a murit pe loc. El suferea de o depresie pe fondul unor suferinte cronice, iar anuntul ca are Covid-19 l-a ingrozit.