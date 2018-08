Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Marea Britanie a efectuat mai multe percheziții dupa atacul de marți dimineața, de la intrarea in Parlament, cand o mașina a lovit in plin barierele. Suspectul este un cetațean britanic de 29 de ani, care a venit din alta țara.

- Politia franceza cauta un barbat care a trecut cu o masina prin usile dinspre fatada unei moschei aflate intr-o suburbie a orasului Lille, nordul Frantei, a anuntat o sursa a politiei locale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Nimeni nu a fost ranit in acest incident care a avut loc in…

- "Incepe de la 11.30 noaptea si pana la 4 dimineata nu ne lasa. Da cu pietre toata noaptea. Am chemat si politia. Si in prezenta Politiei au dat cu pietre. La ora 11.30 se aud zbierete si pietrele cand vin in casa. Am stat pana la 3 jumate. De o saptamana se intampla. Pana acum nu a mai fost asa ceva.…

- Politia israeliana a eliberat duminica doi italieni care au desenat pe zidul de separatie din Cisiordania un portret gigant al tinerei palestiniene Ahed Tamimi, pusa in libertate in aceeasi zi, relateaza AFP, preluata de Agerpres .

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din mașina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, copilul…

- Ilie Dumitrescu s-a urcat la volanul automobilului propriu si a dat o tura prin oras. La un moment dat insa, a observat ca era urmarit in trafic de o masina a Politiei! In loc sa traga pe dreapta, fostul jucator a apasat si mai tare acceleratia pierzandu-se in trafic. Ilie Dumitrescu s-a despartit…

- Un barbat de 31 de ani s-a prezentat, luni, la Poliția municipiului Cluj-Napoca recunoscand ca el a plasat dispozitivul exploziv artizanal care a ranit un subofițer al ISU Cluj, din primele informații reieșind faptul ca acțiunile lui nu au vizat persoana care a suferit leziuni in urma exploziei,…

- "Colegii mei erau in exercitarea atributiilor de servicu, chiar in timpul serviciului. La un moment dat le-a iesit in fata, de pe o strada laturalnica, un autoturism care le-a taiat calea, nu au mai putut evita, au intrat in coliziune cu ei. Din autospeciala noastra, conducatorul auto, un coleg de…