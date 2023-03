Cuponul de pensie “nesimțită”, publicat de un sindicat al polițiștilor. Câți bani ia un român care a lucrat în cadrul MAI Sindicatul Polițiștilor din Romania ”Diamantul” a publicat, pe un site de socializare, cuponul de pensie al unui fost angajat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Contrar așteptarilor, venitul acestui cetațean nu este deloc unul de invidiat. Un sindicat al polițiștilor a publicat cuponul de pensie “nesimțita” al unui roman care a lucrat in cadrul MAI Avand atașat mesajul ”Pensie ‘nesimțita’, din mila M. A. I.” la postarea de pe Facebook, cei de la sindicatul amintit prezinta venitul lunar al unui fost angajat in cadrul acestei instituții de stat. Lunar, cetațeanul incaseaza suma de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CCR a respins, marti, cu unanimitate de voturi, sesizarea USR si Forta Dreptei privind legea care majoreaza salariile alesilor locali, depusa in octombrie anul trecut. In urma deciziei judecatorilor CCR, se da unda verde pentru majorarea cu pana la 2.000 de lei a indemnizatiilor primarilor si presedintii…

- USR și Forța Dreptei au atacat la Curtea Constituționala legea PSD-PNL care introduce noi obligații pentru fondurile de pensii private din Romania și pentru administratorii acestora: „Legea va produce pierderi fondurilor de pensii private și va determina

- USR si Forta Dreptei ataca la Curtea Constitutionala obligatia impusa producatorilor agricoli si operatorilor economici de a raporta lunar Ministerului Agriculturii stocurile la produsele agricole si alimentare. Potrivit unui comunicat de presa al USR, obligatia acestor raportari va permite grupurilor…

- Copiii unui șef de serviciu ar fi fost aduși la locul de munca al tatalui lor și ar fi fost lasați prin birouri sa se joace și sa-și faca temele printre documente și incarcatoare de arma. Incidentul a fost anunțat pe Facebook de reprezentanții Sindicatul Polițiștilor din Romania „Diamantul” Oficial…

- Vești SPECTACULOASE pentru toți pensionarii din Romania! Anunțul vine din partea unui important ministru al Guvernului Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Fiul barbatului grec, mort in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala, ajunge astazi in Romania. Acesta este insoțit de un prieten, un roman stabilit de ani buni in Grecia, anunța Antena 3 CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Deputații USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe legea securitații cibernetice: „USR nu poate accepta ca Romania sa fie transformata de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o republica a securiștilor” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Parlamentarul REPER Catalin Tenita afirma marti ca Guvernul Republicii Populare Chineze (RPC), ambasada RPC la Bucuresti si ministrul de interne Lucian Bode datoreaza explicatii pentru acuzele grave privind existenta pe teritoriul Romaniei a unor sectii clandestine de politie politica, girate de…