Cupola de FOC peste România! Cod roșu de căldură extremă emis de ANM! Specialistii de la ANM au emis un cod roșu de canicula pentru mai mult de jumatate din țara. Meteorologii anunța temperaturi uriașe in weekend. Sambata, valul de caldura se va extinde, iar temperaturile vor crește. Cod portocaliu in aproape toata țara Vineri, in cea mai mare parte a țării, valul de căldură se va intensifica. […] The post Cupola de FOC peste Romania! Cod roșu de caldura extrema emis de ANM! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

