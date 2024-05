Cupolă de aer cald peste Europa! Se anunţă cea mai fierbinte vară din istorie. Zonele cele mai afectate Europa se pregatește pentru prima sa perioada de vreme calda in aceasta vara, iar Germania și regiunile nordice așteapta temperaturi neobișnuit de ridicate saptamana viitoare. Potrivit climatologilor, un lucru este incontestabil: recordurile de caldura se bat constant. Europa ar putea avea o alta vara cu calduri foarte mari Riscul de valuri de caldura in timpul […] The post Cupola de aer cald peste Europa! Se anunta cea mai fierbinte vara din istorie. Zonele cele mai afectate appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

