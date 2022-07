Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului 2021, Executivul era restant cu 3,63 de miliarde de lei pentru concediile medicale, mai mult cu aproximativ 1,2 miliarde de lei fata de anii 2020 si 2019, a transmis de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) la solicitarea Main News.

- David Popovici va fi recompensat de statul roman pentru cele doua medalii de aur obținute la Campionatul mondial de natație 2022, de la Budapesta. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat va fi premiat cu bani din Fondul de rezerva al Guvernului.

- ■ inculpatul a lovit victima in mod repetat, aceasta suferind leziuni care i-au pus viata in primejdie ■ agresorul a fost condamnat la 6 ani si 3 luni de inchisoare ■ trebuie sa achide daune de peste 237.000 lei ■ O nunta ce a avut loc in urma cu citiva ani in localitatea Poienari era […] Articolul…

- Lucruri importante de știut inainte de a lua un credit rapid direct pe card pentru nunta dvs. Planificarea nunții poate fi atat palpitanta, cat și impovaratoare din punct de vedere financiar. Cuplurile care incep cu datorii uriașe se pot simți puțin stanjeniti. Un studiu realizat in randul a aproape…

- Legea offshore, promulgata. Statul roman va incasa 60% din taxe și impozite pentru gazul din Marea Neagra Legea offshore, care a fost adoptata de Parlament saptamana trecuta, a fost promulgata miercuri de președintele Iohannis. Potrivit legii, statul roman va incasa 60% din taxe și impozite pentru gazul…

- Statul lanseaza programul „family start”, care prevede imprumuturi pentru familii, pentru organizarea nunții, a unui botez sau pentru achiziționarea unei mașini. Cuplurile vor primi pana la 15.000 de euro sa-și organizeze petrecerea de nunta sau sa-și achiziționeze o mașina de familie. Programul „family…

- ■ pina acum nu se prevedea un termen limita pentru audieri ■ verificarile pot dura 8 ore si in cazuri exceptionale se poate ajunge la 12 ore ■ legea a fost promulgata si urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial ■ Cei care vor ajunge la politie, pentru verificari, trebuie sa stie faptul ca nu […]…

- Nu putine au fost cazurile in care proprietarii de unitati de cazare in regim hotelier au dat "teapa" turistilor, anuntandu-i cu doar cateva ore inainte de check-in ca nu mai pot fi primiti, nefiind locuri disponibile. Motivele invocate au fost multiple, dar, de cele mai multe ori, proprietarii de…