- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, invita cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2024 și și-au incheiat casatoria pe raza altor localitați sa se prezinte pana in data de 10 august 2024 la Primaria Municipiului Sebeș – Compartimentul Starea Civila pentru a depune…

- Anunț: Cuplurile din Sebeș care au implinit 50 de ani de casatorie in 2024 vor fi premiate de Primarie. Ce trebuie sa faca Cuplurile din Sebeș care au implinit 50 de ani de casatorie in 2024 vor fi premiate de Primarie. Reprezentații primariei au precizat ca cei care fac 50 de ani de casatorie trebuie…

- “NUNTA DE AUR 2024”, la Sebeș: Cuplurile care implinesc 50 ani de casatorie, premiate in cadrul evenimentului „Sarbatoarea Orașului. Zilele Sebeșului”: Inscrieri pana in data de 10 august “NUNTA DE AUR 2024”, la Sebeș: Cuplurile care implinesc 50 ani de casatorie, premiate in cadrul evenimentului…

- Primaria Municipiului Sebeș premiaza cuplurile care, in anul 2024, implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie. In acest sens, familiile care locuiesc in municipiul Sebeș, Lancram, Petrești, Rahau și implinesc sau au implinit in acest an 50 de ani de casatorie, iar casatoria a fost incheiata pe…

- “NUNTA DE AUR 2024”, pentru cuplurile care implinesc 50 ani de casatorie, la Sebeș: Inscrieri pana in data de 10 august “NUNTA DE AUR 2024”, pentru cuplurile care implinesc 50 ani de casatorie, la Sebeș: Inscrieri pana in data de 10 august Primaria Municipiului Sebeș organizeaza nunta de aur pentru…

- Primaria Frata va premia cuplurile care implinesc 50, respectiv 60 de ani de casnicie. Evenimentul va avea loc la finele lunii in cadrul unei celebre sarbatori care se organizeaza anual in comuna. Cuplurile vor fi premiate pe 28 iulie in cadrul Festivalului „Jocul Satului” din Frata. Pana atunci cuplurile…

- La sfarșitul acestei luni, in perioada 27-30 iunie 2024, administrația municipiului Targu Mureș organizeaza cea de-a XXVII-a ediție a „Zilelor Targumureșene", in cadrul carora se va desfașura și evenimentul, devenit deja tradiție, „Nunta de Aur". Anul acesta, ceremonia in cadrul careia municipalitatea…

- Administrația locala a sarbatorit 26 de cupluri din Municipiul Aiud, care implinesc in acest an 50 de ani de casatorie neintrerupta. „Evenimentul „Ziua Familiei” a fost unul emoționant pentru 26 de cupluri care au ales sa-și intemeieze o familie in anul 1974. Le mulțumim și ii felicitam pentru exemplul…