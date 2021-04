Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe ceremonii care s-au desfașurat doar online din cauza pandemiei de COVID-19, vedetele au avut din nou ocazia sa pașeasca pe covorul roșu in ținute pline de farmec, la gala premiilor Oscar 2021. Deși nu a fost un eveniment grandios, ci doar cu 170 de invitați, starurilor cinematografiei…

- Cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc duminica seara la Los Angeles, filmul „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, fiind marele castigator al serii, primind premiul Oscar la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” și „cea mai buna actrița”. Ceremonia din acest an a…

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, dupa ce a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19.Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor Oscar va fi transmisa live din doua locatii, ambele in Los Angeles: Dolby Theatre si Union Station. Vor fi, de…

- Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2021. Premiile Oscar sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences…

- ​O derogare prin care cei nominalizati la Oscar devin angajati esentiali le va permite starurilor de la Hollywood sa participe la gala de decernare a premiilor din acest an, anunța revista Variety, citata de Agerpres. Reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS) au anuntat marti ca nominalizatii…

- Cea de-a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfasurat duminica seara in format virtual. Evenimentul, difuzat in direct din New York si Los Angeles, a fost prezentat pentru a patra oara de actritele Tina Fey si Amy Poehler. Premiul pentru regia filmului "Nomadland" a mers la Chloe…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, gala Globurilor de Aur 2021 a fost una atipica. Pentru prima data in istoria prestigioaselor premii, ceremonia a avut loc pe ambele coaste ale SUA, la Los Angeles și New York, insa nominalizații au fost prezenți doar prin videoconferința. Fie ca au aparut pe covorul…

- Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizata in format virtual in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisa duminica seara de actritele Amy Poehler si Tina Fey, in calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles si New York, informeaza AFP. Cele mai…