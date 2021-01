In ciuda pandemiei, 2020 parca a fost „Anul lui Cupidon”. A plouat cu cereri in casatorie și am vazut acest lucru și in randul vedetelor. Mai multe doamne și domnișoare celebre au primit inelul și mare intrebare la care au raspuns cu un „DA” cat se poate de hotarat. Iata, așadar, la cine ne așteptam sa faca mare nunta anul acesta.