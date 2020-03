"Meghan a spus ca sunt recunoscatori, in special Harry, ca a putut petrece timp cu familia lui inainte de a incepe toata aceasta nebunie", a explicat sursa citata. "Meghan a spus ca Harry a intrat in contact atat cu tatal sau, cat și cu Regina. I-a indemnat sa ramana in siguranța și sa ia masuri de precauție suplimentare".

Ducesa de Sussex isi ia, de asemenea, masuri pentru a-și proteja familia, cerandu-le celor "din echipa lor, persoanele care cumpara produse alimentare și conduc, sa poarte in permanența manuși din latex și sa urmeze un protocol strict de igiena", a spus sursa.