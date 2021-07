Stiri pe aceeasi tema

- Iubirea lor reinflorește de la o zi la alta, lucru demonstrat inca o data de declarațiile de amor, in versuri de data aceasta, pe care Marius Elisei i le face Oanei Roman. Unde mai pui ca cei doi s-au fotografiat unul la brațul celuilalt intr-un cadru de vis, la marginea piscinei.

- Pepe și Yasmine sunt cel mai nou cuplu din showbiz, iar daca in urma cu doar cateva saptamani am fi spus ca abia se cunosc, de data aceasta deja sunt oficial un cuplu. Aceștia s-au afișat de mai multe ori impreuna, dar haideți sa aflam totul despre relația lor.

- Andreea Balan are 36 de ani și e mama a doua fetițe. Pe plan profesional, artista are o cariera impresionanta de mulți ani de zile. Urca pe scena de mica și continua sa faca asta și acum. Iata ce declarații a facut despre perioada pandemiei. Pe plan personal, Andreea Balan traiește de un an de zile…

- Sezonul 16 al show-ului „Te cunosc de undeva” s-a terminat sambata, 15 mai, dupa o serie de emisiuni care au delectat publicul si i-a facut sa zambeasca. Adriana Trandafir si Romica Tociu au fost incununati drept marii castigatori ai finalei „Te cunosc de undeva”.

- Raluka și Ana Baniciu au reușit sa impresioneze jurații ”Te cunosc de undeva!” in finala celui de-al 16-lea sezon al emisiunii. Concurentele au interpretat varianta lui Cher și a lui Meryl Streep a piesei ”Super Trouper”. Jurizarea a fost pe masura prestației lor.

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bune de filmari și antrenamente, cei unsprezece concurenți ai celui de-al 16-lea sezon al transformarilor…

- Ajuns deja la al XVI-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva! se bucura de un parcurs demn de invidiat. Impreuna cu premiul adjudecat in marea finala a acestui sezon, 240.000 de Euro au ajuns, de-a lungul timpului, la familii nevoiase din Romania si peste 170 de artisti au simtit pe propria…

- In ediția 13 a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Ana și Raluka au urcat pe scena transformarilor complet schimbate, interpretand piesa care le-a facut celebre pe gemenele de la Cheeky Girls.