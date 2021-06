Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a afirmat miercuri ca Statele Unite s-au „întors” în prima zi a unui turneu european în timpul caruia se va întâlni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit AFP."The United States is back!", a declarat președintele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a ajuns in Marea Britanie, miercuri seara, intr-o prima etapa a turneului sau european. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza fortelor aeriene din Mildenhall. Joe Biden s-a adresat membrilor Fortelor Aeriene Americane, potrivit stiri.tvr.ro. Joi, presedintele…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Președintele SUA, Joe Biden, va face prima sa calatorie in strainatate in Regatul Unit și apoi in Belgia la jumatatea lunii iunie, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP. Biden va participa la summit-ul G7 in perioada 11-13 iunie la Cornwall (sud-vestul Angliei), apoi la summitul liderilor țarilor…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la…