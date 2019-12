Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta conducerii PNL, presedintele Klaus Iohannis a insistat ca trebuie declansate alegeri anticipate, sustin surse politice pentru Adevarul. Seful statului i-a felicitat pe liberali ca au ajuns pe primul loc in preferintele electoratului, insa i-a avertizat sa nu se culce pe o ureche.

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe voturi in judetul Calarasi, 40.673, reprezentand 37,61%, iar candidatul PSD, Viorica Dancila, s-a situat pe locul doi, cu 34.509 voturi (31,84%), conform datelor finale publicate de AEP. Pe locul trei s-a situat Mircea Diaconu cu 9,32% (10.100…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut, in Prahova, cele mai multe voturi, 125.919, ceea ce reprezinta 38,70%, urmat de candidatul PSD Viorica Dancila, cu 74.731 voturi, ceea ce inseamna 22,97% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor finale publicate de AEP. Pe locul…

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale la nivelul judetului Botosani, obtinand 34,02%, potrivit masuratorii paralele efectuate de organizatia judeteana a PSD.Datele centralizate de PSD din 93,91% dintre sectiile de votare…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu critica poziția USR anunțata luni in legatura cu votul pentru guvernul Ludovic Orban și o considera o „culme a non-sensului”.Președintele USR, Dan Barna, a declarat luni, ca USR va susține Guvernul Orban daca se contureaza o majoritate care sa adopte luni sau…

- Partidul National Liberal (PNL) si candidatul Klaus Iohannis, Alianta USR - PLUS si Dan Barna, urmati de Viorica Dancila, candidata PSD, ocupa primele locuri in clasamentul banilor cheltuiti pentru reclame pe Facebook pana la inceputul oficial al...

- UPDATE – Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca, in cadrul consultarilor cu seful statului, a inaintat Pactul pentru organizarea de alegeri anticipate. Potrivit lui Barna, presedintele Klaus Iohannis a fost ‘cumva’ in asentimentul reprezentantilor USR in ceea ce priveste oportunitatea convocarii…