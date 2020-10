Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 octombrie, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat, de 53 de ani, din Trip, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras bunuri pe care le-a lasat nesupravegheate, in fața curții imobilului acestuia. La scurt timp de la sesizare, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii…

- Un mior din comuna Unirea a fost identificat de polițiști ca persoana banuita de comiterea unui furt. Acesta ar fi sustras o bicicleta. Prejudiciul a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 octombrie 2020, polițiștii din Unirea l-au identificat pe un minor de 15 ani, din comuna Unirea, ca și…

- A fost somat sa faca pe dreapta, iar fiind luat la intrebari de oamenii legii, a devenit agresiv și s-a luat la bataie cu polițiștii. Este isprava unui șofer de 39 de ani din satul Seliștea Noua, raionul Calarași.

- Ziarul Unirea Trei persoane din comuna Hoparta, prinse in flagrant de polițiști la furat de nuci. Prejudiciul creat se ridica la 850 de lei In comuna Hoparta, polițiștii au prins in flagrant trei persoane in timp ce sustrageau nuci, de pe terenul unui barbat din comuna. La data de 01 octombrie 2020,…

- Un barbat urmarit internațional a fost prins in Olt de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. La data de 19 septembrie 2020, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Sprancenata au pus in executare un mandat european de arestare,…

- La data de 8 septembrie a.c., ora 11.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in trafic un tanar de 16 ani, din comuna Tamboești, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere…

- Un polițist aflat in timpul liber, de la Serviciul de Acțiuni Speciale (S.A.S) Timiș a prin un talhar. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe tanarul de 23 de ani banuit de comiterea infracțiunii de talharie. Aseara, in 11 august, in jurul orei 20:30, polițiștii Secției 5 Timișoara au fost direcționați…

- In noaptea de 9/10 august 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, impreuna cu polițiștii rutieri din Blaj i-au depistat pe 4 barbați, cu varste cuprinse intre 41 și 49 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce transportau cu un autovehicul, pe raza extravilanului localitații…