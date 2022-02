Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca dupa ce bebelusul lor a fost internat in spital. Potrivit datelor preliminare comunicate Ambasadei Romaniei la Copenhaga de catre Politia daneza, la recomandarea medicilor autoritatile au deschis o ancheta cu privire la circumstantele care au dus…

