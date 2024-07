Cuplu condamnat pentru contrabandă cu ţigări şi alcool, extrădat din Marea Britanie Un cuplu din Suceava, dat in urmarire internaționala pentru contrabanda, a fost adus marti in tara. Femeia și barbatul au fost extradați din Marea Britanie, dupa ce au fost condamnați definitiv pentru implicarea intr-o grupare de contrabanda cu țigari și alcool aduse din Ucraina. Cuplul facea parte dintr-o grupare de 24 de persoane care comercializa ilegal produsele in piața din Suceava. Ancheta a inceput in 2015, iar in 2016 s-au efectuat percheziții in urma carora au fost gasite bunuri in valoare de peste o jumatate de milion de lei. Poliția Romana a transmis ca barbatul, de 44 de ani, avea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

