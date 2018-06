Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cuplu in showbiz. Roxana Ilie este protagonista noii povesti de iubire care a luat pe toata lumea prin surprindere. Roxana Ilie nu a mai fost vazuta in ultima perioada in bratele niciunui alt barbat, iar dupa divortul din urma cu trei ani de Mihai Plesea, modelul a fost destul de retinuta cu…

- Showbiz-ul mioritic s-a cutremurat in urma cu mai bine de un an cand s-a pronunțat in aceeași propoziție numele lui Giani Kirița și droguri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Astazi, s-a aflat adevarul gol-goluț despre cantitatea de cocaina gasita asupra fostului…

- Un profesor universitar a trimis o bomba drept cadou de nunta in India și a ucis mirele, un inginer de software proaspat casatorit, și a ranit-o pe soția acestuia. Barbatul a recurs la acest gest extrem fiind nemulțumit ca mama mirelui a fost promovata in locul sau intr-un post de la colegiul la care…

- Daca la inceputul colaborarii doar se tachinau in timpul matinalului de la Antena Stars, iata ca intre timp termenii relației s-au schimbat intre Razvan Botezatu și colega lui de platou Madalina Dumitru. Nu este pentru prima oara cand se vorbește despre o relație intre cei doi. Doar ca, in 2016, aceștia…

- Relația celor doi a fost data de gol zilele trecute, atunci cand cei doi au fost surprinși sarutandu-se in pauza de filmare de la un show de succes. Modelul Heidi Klum (44 de ani) a facut publica relația pe care o are cu Tom Kaulitz, chitaristul formației germane Tokio Hotel, in varsta de 28 de ani.…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…