Stiri pe aceeasi tema

- Loredana a semnat cu Antena 1. Va fi in juriul Next Star. Selly nu a trecut castingul? Antena 1 se pregateste de filmari pentru un nou sezon al show-ului Next Star. Se pare ca lui Dorian Popa, la masa juratilor, i se vor alatura acum Loredana si Stefan Banica. Insusi Dan Negru, prezentatorul emisiunii,…

- Cel de-al 10-lea sezon Romanii au talent incepe pe 7 februarie și vine cu surprize de proporții in randul concurenților. Maine, de la 20:30, in prima ediție a sezonului 10 Romaniiau talent, Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Mihai Petre vor fi uimițide momentele remarcabile care ii vor face sa…

- Mihai Traistariu a dezvaluit ca a colaborat pentru melodia sa cu un compozitor din strainatate, dar acum, dezamagit de faptul ca nu se mai poate inscrie in competiție, anunța in Click! ca iși va incerca norocul intr-o alta țara! EUROVISION ROMANIA. Schimbare majora la editia din 2020. Cum…

- Incredibil, dar adevarat! Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod uluitor! Artistul si Alice Badea, partenear sa de viata, s-au certat in mijlocul strazii, iar ce a urmat intrece orice inchipuire. Spynews.ro, cel mai tare site…

- Loredana Groza a facut parte din juriul emisiunii Vocea Romaniei, difuzata de postul concurent, dar a fost inlocuita si i se oferise un alt proiect, tot la ProTV, dar emisiunea nu a mai fost inclusa in grila de programe. "Loredana negociaza pentru juriul "Next Star". Și ea, și Ștefan Banica…

- Doi artiști imbatabili, care au reușit sa se mențina in atenția publicului timp de trei decenii, Loredana și Ștefan Banica jr sunt, acum, in tratative pentru revenirea pe micul ecran, in cadrul unor importante emisiuni de divertisment. Daca Ștefan este deja figura emblematica pentru Antena 1, se pare…

- Loredana Groza continua sa isi impresioneze fanii de pe rețelele de socializare cu o noua postare, informeaza Romania TV. Citeste si Loredana Groza a electerizat Facebookul. Imagini incendiare cu Lori In clipul video postat pe pagina de Instagram, vedeta arata cum iși intreține trupul…

- Bucatarul șef din Moldova Alexandru Comerzan a devenit câștigatorul celui de al șaptelea sezon al concursului românesc „Chefi la Cuțit”.Bucatarul de 31 de ani a fost ales câștigator al concursului de un juriu format din 11 cei mai buni bucatari din România.…