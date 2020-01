Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 34 de ani, Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai platiți sportivi din lume.De altfel, intr-un top al fotbaliștilor, atacantul portughez de la Juventus Torino este intrecut doar de catre marele sau rival, argentinianul Lionel Messi, de la FC Barcelona.Conform unui clasament intocmit…

- O femeie din Marea Britanie a decis sa se casatoreasca cu un covor, dupa ce a decis ca nu mai poate trai fara el. Covorul, pe care Bekki Cocks, din Manchester, l-a botezat „Mat“, fusese achizitionat de tanara mama a doi copii in urma cu un an, transmite The Sun.

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.

- Marți dimineața s-a acționat simultan pe teritoriul Romaniei și al Marii Britanii, prin efectuarea, in paralel, a 11 percheziții domiciliare, dintre care cinci pe teritoriul Romaniei – in județele Giurgiu, Ilfov și Constanța și șase percheziții in Marea Britanie, in localitațile Londra, Newcastle, Stoke-on-Trent…

- In credinta populara, durerile reumatice sunt asociate adesea cu vremea, insa cat adevar stiintific se afla in spatele acestor convingeri? Un studiu recent confirma ca persoanele care sufera de artrita si alte afectiuni care implica dureri cronice experimenteaza un disconfort mai mare in anumite conditii…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu Consulatele Generale ale Romaniei la Manchester si la Edinburgh, organizeaza 72 de sectii de votare in vederea exercitarii dreptului de vot pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2019.In acest context,…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a anunțat ca și-a exprimat votul la alegerile prezidențiale. Diplomatul roman a votat prin corespondența și spune ca a fost ”simplu și elegant” și și-a exprimat regretul ca nu s-au inscris mai mulți romani pentru aceasta procedura. ”Sunt foarte bucuros…