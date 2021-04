Cuplu arestat pentru vandalizarea unei picturi, după ce a crezut că vopseaua și pensulele expuse sunt pentru public Un cuplu de sud-coreeni a interpretat greșit o pictura expusa intr-o galerie de arta dintr-un mall din Seul. Vizitatorii au crezut ca pot folosi recipientele cu vopsea și pensule expuse in mod intenționat, ca parte a lucrarii unui artist de origine americana. Pictura realizata de artistul american JonOne valoreaza 440.000 de dolari, potrivit ABC News, citat de Insider . Cei doi tineri au crezut ca recipientele cu vopsea și pensule sunt destinate publicului. O camera de supraveghere i-a surprins pe tineri pictand lucrarea cu un verde inchis. Poliția a arestat cuplul la mall, iar ulterior a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mustafa Kucukovic (34 de ani) este prima celebritate reținuta pe baza discuțiilor de pe rețeaua codata EncroChat. Atacantul neamț de origine bosniaca a jucat la Hamburger SV intre 2004 și 2007. Poliția germana a reușit sa destructureze o mare rețea de traficanți de droguri, in care acționa și un fost…

- Au aparut primele imagini din apartamentul unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi electricieni. AVERTISMENT: imagini cu puternic impact emoțional, in care se pot vedea urmele tragediei sursa: Digi24 sursa: Digi24 Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani care i-a ucis pe muncitorii…

- Politia desfasoara, luni, o operatiune la sediul FC Barcelona, ​​cu sase zile înainte de alegerile pentru presedintia clubului, potrivit unui purtator de cuvânt al politiei regionale catalane, o operatiune care îl vizeaza pe fostul presedinte demisionar Josep Maria Bartomeu.

- Politia olandeza a descoperit in portul Rotterdam o tona și jumatate de heroina, ascunsa intr-un container plin cu sare de Himalaya provenit din Pakistan. Drogurile aveau o valoare de 45 milioane euro la revanzarea pe piata neagra, potrivit Reuters. „Este cea mai mare captura de heroina realizata vreodata…

- A fost inceputa o ancheta epidemiologica dupa ce tineri au fost confirmați cu tulpina britanica de coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Botoșani a deschis luni o ancheta epidemiologica in județ. Epidemiologii au prelevat mai multe probe de la contacții acestora. Cei trei tineri au plecat in Germania.…

- Au fost violențe in Franța, chiar in centrul capitalei Paris, unde au avut loc lupte de strada. Manifestantii s-au ciocnit cu fortele de ordine.Violențele au avut loc la finalul unui protest fața de legea securitații globale. Forțele de ordine au incercat sa degajeze Piata Republicii. Reamintim ca in…

- Patru persoane sunt urmarite penal pentru ca in baza unor documente false au obtinut ajutoare de la stat ce in mod normal erau destinate acelor activitati ce au fost afectate de criza sanitara și de pandemia de coronavirus. Cele patru persoane vizate in dosar sunt din București. Acum acestea sunt puse…

- Politia olandeza l-a arestat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam pe Tse Chi Lop, presupusul lider al uneia dintre gruparile asiatice de trafic cu droguri printre cele mai mari din lume, asupra caruia fusese emis un mandat international de arestare de catre Australia, unde este acuzat de trafic cu…