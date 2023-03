Cupidon s-a mutat în mediul online Daca la inceputul anilor 2000 ne intalneam dragostea la scoala, la birou sau la un bal sau discoteca, acum ea s-a mutat pe internet. Ajutati de retelele de socializare sau de diferite aplicatii specializate, tot mai multe persoane iși cauta dragostea – și Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

