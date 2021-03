Stiri pe aceeasi tema

- In 2016, in timp ce se afla in inchisoare, Cristi Borcea divorța de Alina Vidican. Dupa divorț, Alina Vidican pleca in America pentru o perioada, ulterior revenind in țara. Pentru o perioada nu s-a mai știut nimic de blonda. Acum, insa, și-ar fi facut apariția in public, dar nu singura, ci in compania…

- Lidia Buble a fost prinsa in fapt cu excentricul milionar Cobra Tate. Cantareața și bad boy-ul au fost filmați de fotoreporterii SpyNews la un restaurant de fițe din Capitala. Lidia Buble, intalnire la ceas de seara cu fratele lui Tristan Tate, fostul iubit al Biancai Dragușanu Un nou cuplu apare pe…

- Pentru ca este o femeie singura și disponibila, Lidia Buble iși permite sa faca orice, lucru pe care-l și pune in practica ori de cate ori are ocazia. De exemplu acum, cand cei mai tari paparazzi au fost pe urmele sale, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, artista…

- WhatsApp a anunțat joi ca va continua planurile de implementare a noii sale politici controversate privind confidențialitatea, dar ca va permite utilizatorilor sa o citeasca „in ritmul lor” și ca va afișa un anunț care va furniza mai multe informații, informeaza hotnews.ro . Platforma de mesagerie a…

- Dupa ce paparazzii Spynews.ro l-a surprins ieri seara pe Gabi Badalau intr-o zona de fițe cu mai multe domnișoare, iar Bianca Dragușanu a confirmat separarea, iata ca vedeta nu se lasa cu una cu doua, dar nici paparazzii noștri. De data aceasta avem imagini bomba cu diva, dar nu singura, ci in compania…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca renunța la banii alocați partidului, de la bugetul de stat, prin intermediul Autoritații Electorale Permanente. Conform legislației actuale,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Toata lumea știe ca e ocupat mereu, insa atat de ocupat incat sa-și lase soția singura la cumparaturi? Vorbim despre nevasta lui Cristian Balgradean care a fost surprinsa de paparazzii Spynews..ro la ceas de seara, la magazin! Iata imaginile care stau marturie!