Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au aflat ce mai face Maria Ilioiu zilele astea, dupa ce a facut o pauza din lumea televiziunii. Barbații o sa fie foarte bucuroși sa afle (și sa vada) ca fosta ispita este la fel de prezentabila și de „fierbinte” chiar și in zilele obișnuite, atunci cand crede ca nu o vede nimeni.

- ​Compania IT americana Palantir, care lucreaza și pentru serviciul american de spionaj CIA, a obținut, vineri, o investiție de 500 de milioane de dolari de la o mare firma de asigurari din Japonia. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Alexandra Becali a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro in compania unui barbat misterios, in zona de nord a Capitalei, la o terasa de fițe. Fiica latifundiarului din Pipera nu a lasat sa o tradeze nici un semn, fiind mai discreta ca niciodata.

- Delia și soțul ei, Razvan Munteanu, s-au bucurat de relaxarea restricțiilor impuse in contextul epidemiei de Covid-19 și au luat parte la un „chef de chef”. Desigur, petrecerea a fost privata! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi in ipostaze de senzație atat singuri, cat și in compania altor…