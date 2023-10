Cupa Unității la Șah, ajunsă la a III-a ediție, și-a desemnat câștigătorii Un numar de 38 de copii și tineri covasneni au participat sambata, 28 octombrie a.c., la a III-a ediție a Cupei Unitații la Șah, organizata de Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Covasna. Intr-un comunicat transmis catre Mesagerul de Covasna se menționeaza ca ediția actuala a „sportului minții” a fost deschisa de catre inspectorul șef […] Articolul Cupa Unitații la Șah, ajunsa la a III-a ediție, și-a desemnat caștigatorii apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

