Cupa Spaniei: Barcelona vs Real Sociedad - Xavi, spre al doilea trofeu cu Barca

Stiri pe aceeasi tema

- Real Sociedad - Mallorca, meci contand pentru 16-imile de finala ale Cupei Spaniei, este programat, marti, 17 ianurie, de la ora 20:00, pe Estadio Anoeta din San Sebastian, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

- Betis Sevilla - Barcelona, meci contand pentru semifinalele din Supercupa Spaniei, este programat, joi, 12 ianuarie, de la ora 21:00, pe King Fahd International Stadium din Riad (Arabia Saudita), si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Jucatorii Barcelonei au participat la o campanie umanitara minunata a clubului pentru copiii bolnavi. La meciul cu Espanyol, 1-1, de pe Camp Nou, Pedri, ter Stegen și Sergi Roberto au facut schimb de tricouri cu 3 copiii din programul Benestar Pediatric al Fundației FC Barcelona. ...

- Barcelona - Espanyol, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Spaniei, este programat, sambata, 31 decembrie, de la ora 15:00, pe Camp Nou, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ladislau Boloni, 69 de ani, s-a revazut cu Victor Munoz (65) la Barcelona, chiar pe Camp Nou. Cei doi au fost titulari in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, caștigata de „militari” dupa lovituri de departajare, 2-0. Cei doi au vizitat sala de trofee de pe legendarul stadion Camp Nou. „De unde…

- Echipa FC Barcelona a invins cu scorul de 2-0 formatia Almeria, in ultimul meci disputat pe Camp Nou de fundasul international spaniol Gerard Pique, sambata, in cadrul etapei a 13-a din Primera Division. Catalanii s-au impus prin golurile marcate de Ousmane Dembele (48) si Frenkie de Jong (62), urcand…

- Gerard Pique, mesaj șocant! Fundașul spaniol și-a anunțat retragerea din fotbal. Jucatorul formației FC Barcelona le-a transmis fanilor ca sambata va juca ultimul meci, pe Camp Nou, in duelul cu Almeria. „Culers, am un singur lucru sa va spun. Am decis ca este timpul sa inchid un ciclu. Am spus intotdeauna…