Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a remizat cu Elvetia, la Lucerna, scor 2-2, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, meci in care elvetienii au condus cu 2-0. Dupa meci a avut loc un episod care l-a avut in prim plan pe Mihai Stoichita. Directorul tehnic al Federatiei acorda flash-ul de la…

- Apple pastreaza coroana pentru cel mai valoros brand din lume, pentru al doilea an consecutiv, in topul BrandZ al celor mai valoroase 100 de branduri la nivel global in 2023, realizat anual de Kantar. Cel mai recent clasament arata ca valoarea cumulata a primelor 100 de marci din lume se ridica acum…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 27 in clasamentul WTA, a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de grand slam de la Roland Garros, informeaza News.ro.Irina Begu a fost invinsa de sportiva din Cehia Karolina Muchova, locul 43 in topul WTA, scor 6-3, 6-2, intr-o ora si 33 de minute.In…

- Tradiționalul targ Produs de Cluj revine și in 2023 la Gherla, in luna iunie. Daca in ultimii ani, manifestarea s-a desfașurat pe terenul II de langa stadionul municipal, ocupat in prezent cu lucrarile la bazinul de inot, anul acesta targul iși va intinde tarabele din nou in autogara. La ședința de…

- La sfarsitul saptamanii, in cadrul etapei 20 a ligii a IV-a, echipa de fotbal Atletic Olimpia Ghela a primit vizita formatiei Sticla Ariesul Turda. Candva, cele doua grupari cu vechi traditii in fotbalul clujean s-au intalnit in liga a III-a, in prezent, insa, ele evolueaza doar in judet. Oaspetii s-au…

- S-a pus piatra de temelie la un nou ansamblu imobiliar in Gherla, CONFORT RESIDENCE. Este vorba despre blocuri de locuințe ultra moderne, cum orașul de pe Someș nu a mai avut parte. Ansamblul de blocuri a inceput sa se ridice in apropiere de strada Gelu, la intersecția cu strada Gelu. Investitorul,…

- Un tanar care a fost oprit intr-o noapte de polițiști la Gherla și care a ieșit pozitiv la testarea pentru substanțe interzise și-a primit carnetul inapoi, dupa ce rezultatele analizelor de la Institutul de Medicina Legala au fost negative. In noaptea de 7/8 ianuarie 2023, un tanar de 19 ani din Gherla,…