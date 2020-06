Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana semifinalelor 2019/20 din Cupa Romaniei, va provocam la o analiza in premiera, dedicata parcursului din cupele europene al tuturor reprezentantelor romanești caștigatoare ale Cupei Romaniei sau finaliste ale competiției. Competiția surprizelor, in care fiecare echipa are o șansa la trofeu,…

- Dinamo și FCSB vor juca joi, de la ora 20:00, in semifinalele Cupei Romaniei, iar Gigi Becali, patronul FCSB, pune presiune pe jucatorii sai pentru a se impune in fața marii rivale. Dinamo - FCSB, in turul semifinalelor Cupei Romaniei, va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP. ...

- Vasile Miriuța a fost îndepartate de la conducerea tehnica a formației Hermannstadt, acesta devenind primul antrenor demis dupa reluarea campionatului intern de fotbal."A.F.C. Hermannstadt a incetat astazi întelegerea contractuala cu dl Vasile Miriuta. "Tati" a revenit…

- FC Voluntari a caștigat primul meci de la reluarea Ligii 1, scor 3-0, cu Academica Clinceni. Gabriel Matei (30 de ani), fundașul dreapta al oaspeților, acuza un gol anulat incorect de Sebastian Colțescu. Mihai Dobrescu a marcat pentru oaspeți in minutul 67, dar reușita a fost anulata pentru offside.…

- Clubul Chindia Targoviste a anuntat, vineri, zi in care ar fi trebuit sa joace cu Dinamo in play-out-ul Ligii I, ca rezultatele celei de-a patra serii de teste pentru coronavirus sunt negative, potrivit news.ro.Citește și: Descoperirea neregulilor de la PSD de catre AEP a dus la reapariția…

- ​Secretarul general de la LPF, Justin Stefan, a declarat, vineri seara, ca spera ca Liga I sa se poata relua în luna iunie, cel mai târziu la 13/14 iunie, potrivit News.ro.”Noi avem un scenariu care se raporteaza la momentul ridicarii starii de urgenta, atunci ne-am dori sa…

- Omul de afaceri Claudiu Florica susține ca e dispus in continuare sa cumpere clubul Dinamo de la Ionuț Negoița. „Cainii” au nevoie de 180.000 de euro pentru a obține licența pentru sezonul viitor al Ligii 1. Claudiu Florica, alaturi de partenerul sau de afaceri Tahnoon Nimer și un fond de investiții…

- Fotbalistul Politehnicii Iasi Ovidiu Horsia considera ca meciurile ramase de disputat din actuala editie a Ligii I se vor disputa pe teren, dupa ce se va incheia pandemia de coronavirus, el declarand ca nu are emotii privind evitarea caderii trupei din Copou in divizia secunda. Horșia este de parere…